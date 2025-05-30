Дуда нагородив Буданова однією з найвищих держнагород Польщі для іноземців
Орден «За заслуги перед Польщею» – одна з найвищих нагород Республіки Польща
Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Польщі для іноземців – Золотим офіцерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
Також Кавалерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею» Дуда відзначив заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького.
«За дорученням очільника польської держави, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда», – йдеться у дописі.
Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.
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