Дуда нагородив Буданова однією з найвищих держнагород Польщі для іноземців

Орден «За заслуги перед Польщею» – одна з найвищих нагород Республіки Польща

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Польщі для іноземців – Золотим офіцерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Також Кавалерським хрестом ордена «За заслуги перед Польщею» Дуда відзначив заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького.

«За дорученням очільника польської держави, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда», – йдеться у дописі.

Орден «За заслуги перед Польщею» – одна з найвищих нагород Республіки Польща. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою. Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.