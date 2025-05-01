Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Скинутий прапор висить у мерії з лютого 2022 року як вияв солідарності з Україною
колаж: glavcom.ua

Чоловіка, який зірвав прапор, поліція вже ідентифікувала

Під час мітингу на підтримку ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти Польщі Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор, який висів на будівлі місцевої мерії. Як передає «Главком», про це повідомляє Onet із посиланням на поліцію Люблінського воєводства і національну поліцію Польщі.

На відео, яке з’явилося в мережі, видно натовп, що зібрався під будівлею – вочевидь, мерією Білої Підляської. В одну мить чоловік, який дістався до другого поверху будівлі зриває звідти український прапор і кидає його вниз. Усе це супроводжують радісні вигуки людей.

У місцевій поліції заявили, що розслідують інцидент зі зриванням прапора. Чоловіка, який це зробив, уже ідентифікували. Усі зібрані матеріали передадуть до прокуратури.

Тим часом у національній поліції попередили, що реагуватимуть «на будь-яке порушення закону – незалежно від особи», яка його здійснює. Як зазначає Onet, скинутий прапор висить у мерії з лютого 2022 року як вияв солідарності з Україною, яка бореться проти російської агресії.

Раніше у Польщі кандидат в президенти Гжегож Браун увірвався до лікарні, де провели аборт та погрожував «заарештувати» лікарку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Лікарка Ґізела Ягельська заявила, що підписувала адміністративні документи, коли натовп із близько 30 чоловіків на чолі з Брауном увірвався до лікарні. Вона сказала, що чоловіки оточили її, не давали їй вийти та сказали, що її слід заарештувати.

У відео, опублікованому кандидатом у президенти Польщі, Браун сказав, що він був у районній лікарні Олешниці, щоб заарештувати Ягельську після того, як вона зробила аборт у плода з рідкісною скелетною дисплазією, що серйозно загрожувало життю матері.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.

Теги: Польща мітинг прапор України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для збереження полотнища та флагштока головний прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов
На Печерських пагорбах буде приспущено найбільший прапор країни: причина
Вчора, 18:57
Трамп виступив на мітингу в Мічигані
100 днів президентства. Трамп зібрав мітинг у Мічигані
Вчора, 01:41
Унаслідок ДТП постраждало 17 людей
У Варшаві перекинувся автобус з українцями: є багато постраждалих
29 квiтня, 10:07
Польський підручник з географії для 6 класу містить російську пропаганду
У польському підручнику для школярів виявлено проросійську риторику щодо України
28 квiтня, 10:49
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
27 квiтня, 11:35
На пункті пропуску «Шегині» буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів
На одному із пунктів пропуску відсьогодні запроваджуються обмеження
22 квiтня, 07:18
Кандидати на посаду президента Польщі
Польща обирає президента. Варіанти для України: від задовільного до поганого Сусіди
15 квiтня, 15:05
Військових та техніку перемістять на інші об’єкти в Польщі
США виводять своїх військових із хабу допомоги Україні в Польщі: причина
8 квiтня, 17:38
На білорусько-польському кордоні сталося чергове загострення
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
6 квiтня, 18:51

Соціум

Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»
Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі
Поблизу Єрусалима вирують масштабні лісові пожежі: евакуйовано громади, є постраждалі
Надпотужна пилова буря вирує у Єгипті
Надпотужна пилова буря вирує у Єгипті
У Бразилії померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років
У Бразилії померла найстаріша людина у світі: їй було 116 років
Урок від Іспанії та Португалії: Британія посилено готується до блекаутів
Урок від Іспанії та Португалії: Британія посилено готується до блекаутів
Журналісти після проросійських заяв кандидата у президенти Польщі продезінфікували студію
Журналісти після проросійських заяв кандидата у президенти Польщі продезінфікували студію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
30K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
18K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
16K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua