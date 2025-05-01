Прихильники кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор під час «штурму мерії»

Скинутий прапор висить у мерії з лютого 2022 року як вияв солідарності з Україною

Чоловіка, який зірвав прапор, поліція вже ідентифікувала

Під час мітингу на підтримку ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти Польщі Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор, який висів на будівлі місцевої мерії. Як передає «Главком», про це повідомляє Onet із посиланням на поліцію Люблінського воєводства і національну поліцію Польщі.

На відео, яке з’явилося в мережі, видно натовп, що зібрався під будівлею – вочевидь, мерією Білої Підляської. В одну мить чоловік, який дістався до другого поверху будівлі зриває звідти український прапор і кидає його вниз. Усе це супроводжують радісні вигуки людей.

У місцевій поліції заявили, що розслідують інцидент зі зриванням прапора. Чоловіка, який це зробив, уже ідентифікували. Усі зібрані матеріали передадуть до прокуратури.

Під час мітингу ультраправого депутата Європарламенту і кандидата у президенти Польщі Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор, який висів на будівлі мерії Білої Підляски pic.twitter.com/00zqPdGhjS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 1, 2025

Тим часом у національній поліції попередили, що реагуватимуть «на будь-яке порушення закону – незалежно від особи», яка його здійснює. Як зазначає Onet, скинутий прапор висить у мерії з лютого 2022 року як вияв солідарності з Україною, яка бореться проти російської агресії.

Раніше у Польщі кандидат в президенти Гжегож Браун увірвався до лікарні, де провели аборт та погрожував «заарештувати» лікарку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Лікарка Ґізела Ягельська заявила, що підписувала адміністративні документи, коли натовп із близько 30 чоловіків на чолі з Брауном увірвався до лікарні. Вона сказала, що чоловіки оточили її, не давали їй вийти та сказали, що її слід заарештувати.

У відео, опублікованому кандидатом у президенти Польщі, Браун сказав, що він був у районній лікарні Олешниці, щоб заарештувати Ягельську після того, як вона зробила аборт у плода з рідкісною скелетною дисплазією, що серйозно загрожувало життю матері.

Нагадаємо, Польща готується до президентських виборів. Перший тур заплановано на 18 травня. Серед лідерів перегонів – Рафал Тшасковський, кандидат від «Громадянської платформи», та Кароль Навроцький, висуванець «Права і справедливості». Навроцькому наступає на п’яти Славомір Менцен – яскраво виражений антиукраїнський кандидат. Розрив між ними незначний, нещодавно Менцен навіть випереджав у рейтингах Навроцького. При цьому, на жаль, найбільш бажаний для українців кандидат – очільник партії «Польща 2050» Шимон Головня – не має шансів на перемогу.