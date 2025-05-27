Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням

Військовий стверджував, що зі списку нагороджених його прибрали через активну критику головнокомандувача ЗСУ

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №351/2025.

Раніше Кротевич повідомив, що інформація про його відзначення зникла з сайту Офісу президента. Військовий стверджував, що нагороду забрали через активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня скріншот

«У середу, 9 квітня 2025 року, друг Калина – заступник командира бригади – привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати», – каже він.

За словами Кротевича, Володимир Зеленський не міг дати вказівку прибирати його з указу. Тому військовий вважає, що Офісі президента є хтось, хто має повноваження «виправити» указ без погодження з главою України.

Згадка про нагородження Кротевича зникла з сайту Офісу президента фото: Telegram/Богдан Кротевич

Нагадаємо, Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів. Також військовий заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні.

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати. Військовий також зауважив, що у ТЦК і зараз є черги, але вони можуть бути більшими, якщо у людей повернеться довіра до командування Збройних сил України.

До слова, Тавр приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира. Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.