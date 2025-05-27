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Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
Нацгвардія стверджувала, що нагорода «азовця» зникла через «технічну помилку»
скріншот з відео

Військовий стверджував, що зі списку нагороджених його прибрали через активну критику головнокомандувача ЗСУ

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №351/2025.

Раніше Кротевич повідомив, що інформація про його відзначення зникла з сайту Офісу президента. Військовий стверджував, що нагороду забрали через активну критику головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня
Кротевич отримав орден Богдана Хмельницького II ступеня
скріншот

«У середу, 9 квітня 2025 року, друг Калина – заступник командира бригади – привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених. Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло. Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався – в цій системі ще дуже багато треба змінювати», – каже він.

За словами Кротевича, Володимир Зеленський не міг дати вказівку прибирати його з указу. Тому військовий вважає, що Офісі президента є хтось, хто має повноваження «виправити» указ без погодження з главою України.

Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням фото 1
Згадка про нагородження Кротевича зникла з сайту Офісу президента
Згадка про нагородження Кротевича зникла з сайту Офісу президента
фото: Telegram/Богдан Кротевич

Нагадаємо, Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів. Також військовий заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні.

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати. Військовий також зауважив, що у ТЦК і зараз є черги, але вони можуть бути більшими, якщо у людей повернеться довіра до командування Збройних сил України.

До слова, Тавр приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира. Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

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Теги: державні нагороди

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