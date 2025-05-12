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Зеленський вручив Малюку «Золоту Зірку»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський вручив Малюку «Золоту Зірку»
8 травня президент підписав указ про присвоєння звання Героя України голові Служби безпеки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава СБУ нагороджений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами Героїв України. Зокрема, орден «Золота зірка» отримав глава Служби безпеки Василь Малюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Наше завдання – ніколи не втратити всього, що ми вже досягли. Наше завдання – закріпити силу українського народу й примножувати її. Також – берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн. Зараз світ саме в українців буде вчитися захищати свій дім. У таких людей, як ви, як ваші рідні, близькі, як усі наші героїчні воїни», – сказав він.

Президент вручив орден генерал-лейтенанту Василю Малюку, який очолює Службу безпеки. Від початку повномасштабного вторгнення бійці СБУ уразили понад 1,7 тис. російських танків, понад 3 тис. бронетехніки, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕБ. СБУ провела важливі спецоперації: підриви Кримського мосту, ураження 11 військових кораблів РФ, захоплення окупантів у полон, ураження військових аеродромів, складів зброї, нафтобаз і військових заводів усередині РФ. Контррозвідка СБУ ліквідовує терористів та диверсантів, затримує паліїв та підривників, викрила 102 російські агентурні мережі.

Нагадаємо, 8 травня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України голові Служби безпеки Василю Малюку. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Малюку Василю Васильовичу – генерал-лейтенанту», – йдеться в указі №299/2025.

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». Згодом здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

За час служби в регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. З 2014 року брав участь в АТО на Донбасі, нагороджений відзнакою президента України.

З січня 2020 року по 13 березня 2020 року – перший заступник начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Перший заступник Голови СБУ – начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (з 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року).

З 16 по 27 лютого 2022 року – заступник міністра внутрішніх справ, а з 28 лютого по 3 березня 2022 року – заступник голови СБУ. 3 березня 2022 року указом президента призначений першим заступником голови Служби безпеки. З 18 липня 2022 по 7 лютого 2023 – тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ.

25 березня 2022 року Малюку присвоєно звання бригадного генерала, 1 грудня 2022 року – звання генерал-майора, а 6 січня 2024 року – генерал-лейтенанта. 7 лютого 2023 року за поданням Зеленського Верховна Рада проголосувала за призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк розповідав, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова. «Буданова збиралися вбити на минулий Великдень перед інавгурацією Путіна. Планувався і замах на мене», – казав Малюк.

Раніше Служба безпеки України повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах спецслужби.

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Теги: СБУ Василь Малюк Володимир Зеленський державні нагороди

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