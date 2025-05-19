Президентські вибори в Польщі. ЦВК оприлюднила результати голосування

52-річний ліберал Рафал Тшасковський є для України кращим з прохідних кандидатів

Національна виборча комісія Польщі повідомила результати голосування у першому турі президентських виборів. Ним став Рафал Тшасковський, який отримав 31,36% голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

У другому турі Тшасковський зустрінеться з кандидатом від ПіС Каролем Навроцьким, який наступає йому на п'яти, отримавши 29,54% голосів.

Остаточні результати першого туру президентських виборів:

Рафал Тшасковський – 31,36%

Кароль Навроцький – 29,54%

Славомір Ментцен – 14,8%

Гжегож Браун – 6,34%

Шимон Головня – 4,99%

Адріан Зандберг – 4,86%

Магдалена Беят – 4,23%

Кшиштоф Становський – 1,24%

Йоанна Сенишин – 1,09%

Марек Якуб'як – 0,77%

Артур Бартошевич – 0,44%

Мацей Мацяк – 0,19%

Марек Вох – 0,09%.

Нагадаємо, 18 травня у Польщі проходили вибори президента. Жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, тому 1 червня відбудеться другий тур.

«Главком» в матеріалі «Польща обирає президента. Варіанти для України: від задовільного до поганого» розповідав, що за президентське крісло у сусідній державі змагаються як проукраїнські, так і відверто прокремлівські кандидати.

До слова, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів. Перший тур був ще 4 травня. Тоді Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

Після оголошення результатів на виборах Дан зробив перший допис. Він заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. Тим часом очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео.

Раніше голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії. Також з перемогою Дана привітав президент України Володимир Зеленський.