Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО

Кароль Навроцький неодноразово акцентував на темі Волинської трагедії

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький готовий на антиукраїнські обіцянки, яких вимагає від переможців «бронзовий призер» першого туру Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром. Як передає «Главком», про це Навроцький повідомив у дописі на платформі X у вівторок, 20 травня.

Менцен, який став «бронзовим призером» першого туру, запропонував обом фіналістам зустрітися та «підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців».

Серед умов – зобов’язання не відправляти польські війська в Україну та не підтримувати майбутній вступ України до НАТО. «Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі», – відповів Менцену Навроцький.

Кароль Навроцький неодноразово акцентував на темі Волинської трагедії та заявляв, що Київ не може розраховувати на вступ до ЄС або НАТО, доки не буде вирішено питання ексгумації польських жертв.

Хоча Навроцький виступає за мирне врегулювання війни РФ проти України за участі ЄС, він одночасно звинувачує європейських лідерів – зокрема прем'єра Польщі Дональда Туска – у нібито сприянні ескалації війни. Попри це, він заявляє, що вважає дії Росії терористичними, та наполягає на участі Польщі в майбутніх переговорах.

Нагадаємо, 18 травня у Польщі проходили вибори президента. Жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів, тому 1 червня відбудеться другий тур.

«Главком» в матеріалі «Польща обирає президента. Варіанти для України: від задовільного до поганого» розповідав, що за президентське крісло у сусідній державі змагаються як проукраїнські, так і відверто прокремлівські кандидати.

До слова, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів. Перший тур був ще 4 травня. Тоді Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

Після оголошення результатів на виборах Дан зробив перший допис. Він заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього. Тим часом очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео.