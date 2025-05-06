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Президент відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців
Президент наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих
фото: Офіс президента

«Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції»

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня піхоти Збройних сил України зустрівся з воїнами-піхотинцями та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди. Як передає «Главком», про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава держави зазначив, що в цій війні за незалежність мільйони людей проявляють себе, сміливість і відданість Україні та українській ідеї.

За словами президента, незалежність України підтверджена результатами української армії в боях на різних напрямках: від Гостомеля до Донеччини, від Сумщини та Харківщини до Запоріжжя й Херсонщини, у Курській області РФ.

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фото: Офіс президента

«Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії – історії сміливих», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які загинули в боях заради України.

Глава держави передав рідним полеглих Героїв України орден «Золота Зірка».

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – святовоїнів, які мужньо захищають нашу державу. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

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