Буданов отримав подарунок від прем’єра Шмигаля

Шмигаль вручив Буданову відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками

Шмигаль вручив головному розвіднику символічну відзнаку

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримав від Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни. Про це інформує ГУР МО.

«Подякував Денису Анатолійовичу та усьому українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби», – сказав Буданов.

За словами Буданова, ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо.

«Продовжуємо разом захищати нашу державу і українську націю від російських загарбників та воєнних злочинців», – підсумував головний розвідник.

Раніше у мережі завірусилось фото, на якому, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов стоїть у супермаркеті з візком для продуктів.

Крім того, в українському інформаційному просторі ширяться чутки про можливе звільнення Буданова з посади голови ГУР. Вважається, що він може бути призначений послом України в одній з країн, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо Сили оборони повідомили, що після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.

Українські журналісти спростували інформацію про можливе призначення Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, наступним президентом країни з підтримкою ЦРУ.

До слова, керівник розвідки Буданов наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.