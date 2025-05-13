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Через протест поляків перевізники масово уникають одного із пунктів пропуску

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Через протест поляків перевізники масово уникають одного із пунктів пропуску
За ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише вісім ваговозів
фото: dpsu.gov.ua

Електронна черга, яка налічувала 1391 транспортний засіб – скоротилася майже вдвічі 

Перевізники масово виписуються з «єЧерги» для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Все через протест польських перевізників. Як передає «Главком», про це повідомляє Державна митна служба.

Так, 12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту «Ягодин» оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише вісім – на виїзд з України. 

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У «живу чергу» на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху, додали в митній службі.

Нагадаємо, з 16:00 години 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок обмежено. 

Зазначається, що вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Нагадаємо, польські перевізники повідомили про проведення акції протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Він є одним з ключових на польсько-українському кордоні. 

Поляки хочуть провести протест через незадоволення умовами роботи та доходами. Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

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Теги: кордон Польща протест

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