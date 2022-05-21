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    Дуда – про зустріч із Зеленським 23 лютого: «Він знав, що Росія нападе за кілька годин»

    Дуда зізнався, що зустріч із Зеленським 23 лютого була для нього дуже зворушливим моментом - Дуда – про зустріч із Зеленським 23 лютого: «Він знав, що Росія нападе за кілька годин»
    Дуда зізнався, що зустріч із Зеленським 23 лютого була для нього дуже зворушливим моментом
    фото з відкритих джерел

    Президент Польщі пригадав, що Володимир Зеленський знав про плани Росії атакувати Україну 24 лютого

    Президент Польщі Анджей Дуда розповів, як під час його візиту в Київ 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. В інтерв'ю виданню Polska Times Дуда сказав, що зустріч із Зеленським за день до початку війни була для нього дуже зворушливим моментом.

    «Я почув (від президента України, – ред.): «Росіяни думають, що ми не боротимемося, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють вісім років і вправні в бою. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році. Наприкінці Зеленський сказав: Анджею, можливо, ми бачимося востаннє», – розповів він.

    Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.

    «Я був у Києві за кілька годин до нападу, ми залишили Україну буквально за кілька годин до цього... На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україну буде атаковано протягом найближчих кількох годин», – сказав польський лідер.

    Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.

    Теги: росія окупанти війна Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Дуда – про зустріч із Зеленським 23 лютого: «Він знав, що Росія нападе за кілька годин»