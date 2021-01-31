Джо Байден назвав «агресією» російське втручання в Україні

Стали відомі нові деталі телефонних переговорів керівників двох країн

У телефонній розмові з Володимиром Путіним новообраний президент США Джо Байден прямо назвав втручання Росії в Україну актом агресії. Кремль визнав, що такий термін вживався в розмові лідерів двох країн, але одразу заявив про незгоду з подібним формулюванням.

Про це в ефірі російського телеканалу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Зокрема, відповідаючи на питання, чи дійсно в розмові з Байденом звучали формулювання про російську агресію проти України, Пєсков відповів ствердно.

«Ну так, це позиція США, з якою ми категорично не згодні. Це одна з концептуальних розбіжностей, які на порядку денному наших відносин», – зазначив він.

Він також додав, що Путін буде «послідовно доводити позицію» до Байдена.

Раніше стало відомо, що Джо Байден, який 20 січня вступив на посаду президента США, провів першу телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Представник Білого дому Джен Псакі, коментуючи розмову двох президентів, повідомила, що Байден «не стримувався» в спілкуванні з російським колегою, він «відверто висловлювався з приводу того, як поводяться з Олексієм Навальним і з демонстрантами».