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    У світі

    Байден заявив, що буде протистояти викликам Росії

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    Джо Байден закликав відповісти на &laquo;виклики&raquo; з боку Росії і Китаю - Байден заявив, що буде протистояти викликам Росії
    Джо Байден закликав відповісти на «виклики» з боку Росії і Китаю
    Фото: Reuters

    США мають намір по-новому осмислити зростаючі загрози в нових сферах, «таких як кіберпростір»

    Обраний президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація модернізує пріоритети в обороні, щоб протистояти стратегічним викликам Китаю і Росії.

    Байден заявив про це за підсумками брифінгу з експертами в сфері національної безпеки.

    «Ми говорили про різні стратегічні виклики з боку Росії і Китаю, з якими ми зіткнемося, і реформах, які ми повинні проводити, щоб ми опинилися в найбільш сильній з можливих позицій для протистояння цим викликам», - сказав Байден.

    Він додав, що реформи мають на увазі «оновлення пріоритетів в сфері оборони».

    Так США мають намір «краще давати відсіч агресії в майбутньому».

    За його словами, США мають намір по-новому осмислити зростаючі загрози в нових сферах, «таких як кіберпростір».

    Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

    Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

    Теги: Росія США Джозеф Байден президент
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