Байден заявив, що буде протистояти викликам Росії

Джо Байден закликав відповісти на «виклики» з боку Росії і Китаю

США мають намір по-новому осмислити зростаючі загрози в нових сферах, «таких як кіберпростір»

Обраний президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація модернізує пріоритети в обороні, щоб протистояти стратегічним викликам Китаю і Росії.

Байден заявив про це за підсумками брифінгу з експертами в сфері національної безпеки.

«Ми говорили про різні стратегічні виклики з боку Росії і Китаю, з якими ми зіткнемося, і реформах, які ми повинні проводити, щоб ми опинилися в найбільш сильній з можливих позицій для протистояння цим викликам», - сказав Байден.

Він додав, що реформи мають на увазі «оновлення пріоритетів в сфері оборони».

Так США мають намір «краще давати відсіч агресії в майбутньому».

За його словами, США мають намір по-новому осмислити зростаючі загрози в нових сферах, «таких як кіберпростір».

Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.