Джонсон не хоче платити Євросоюзу £30 мільярдів у разі «жорсткого» Brexit



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Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон

Прем’єрміністр планує попередити про це європейських лідерів на саміті G7

Борис Джонсон може відмовитися платити ЄС 30 млрд фунтів відступних у разі виходу Лондона з євроспільноти без угоди.

Про це пише The Mail on Sunday.

«Борис Джонсон сьогодні попередить Брюссель, що не виплачуватиме 30 мільярдів фунтів відступних, якщо ЄС відмовиться переглядати угоду щодо Brexit», – йдеться у повідомленні.

Так, узгоджена із ЄС урядом Терези Мей сума відступних за вихід з євроспільноти може бути скорочена з 39 млрд фунтів стерлінгів (47,7 млрд доларів) до 9 млрд фунтів (11 млрд доларів) через відсутність компромісу у питанні досягнення угоди про умови Brexit між Лондоном та Брюсселем.

Як зазначається, Джонсон планує попередити про це європейських лідерів на саміті G7, що триває у французькій Біарріці.

Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана покинути ЄС до 31 жовтня цього року. При цьому Brexit без жодної угоди називається найбільш вірогідним сценарієм, оскільки британський парламент раніше тричі провалив голосування за відповідну угоду, розроблену попередньою британською прем’єркою Терезою Мей та ЄС.

Прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».

Також президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем’єра Боріса Джонсона

Сам Борис Джонсон є принциповим прихильником Brexit за будь-яку ціну.