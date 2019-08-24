Британія відправила бойовий есмінець до Ормузської протоки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британський есмінець HMS Defender

Есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці

Великобританія відправила до Ормузської протоки бойовий есмінець HMS Defender, який спостерігатиме за безпекою в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Королівських військово-морських сил.

Зазначається, що британський есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці.

«Британія готова захищати свободу судноплавства всякий раз, коли вона піддається випробуванням», - зазначив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Раніше Британія запропонувала ЄС створити місію для захисту кораблів в Перській затоці.

Також повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.