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    У світі

    Британія відправила бойовий есмінець до Ормузської протоки

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    Британський есмінець HMS Defender - Британія відправила бойовий есмінець до Ормузської протоки
    Британський есмінець HMS Defender

    Есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці

    Великобританія відправила до Ормузської протоки бойовий есмінець HMS Defender, який спостерігатиме за безпекою в регіоні.

    Про це повідомляє пресслужба Королівських військово-морських сил.

    Зазначається, що британський есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці.

    «Британія готова захищати свободу судноплавства всякий раз, коли вона піддається випробуванням», - зазначив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

    Раніше Британія запропонувала ЄС створити місію для захисту кораблів в Перській затоці.

    Також повідомлялося, що британські міністри розробляють плани по введенню санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

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