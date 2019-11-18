The Guardian: Джонсон не публікує доповідь про РФ, щоб не псувати відносини з Трампом
ЗМІ дізналися, чому Джонсон не публікує доповідь про російське втручання
Прем'єр Великобританії Боріс Джонсон не публікує доповідь щодо впливу Росії на британські вибори, адже, ймовірно, не хоче погіршувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише газета The Guardian.
«Високопоставлені джерела в уряді заявили, що доповідь не публікують, ймовірно, з урахуванням відносин Джонсона і Дональда Трампа. Ще одна причина полягає в тому, що саме йдеться в доповіді про відносини Трампа з Росією», - зазначає видання.
Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що офіційні пояснення влади з приводу рішення поки не публікувати доповідь, не відображають реальну ситуацію.
Як відомо, уряд Британії опублікує звіт про російське втручання після виборів у грудні.
Минулого тижня уряд заявив, що звіт не був опублікований через необхідну перевірку, що здійснюватиметься протягом кількох тижнів.
Комітет з питань розвідки та безпеки у британському парламенті досліджував діяльність росіян, спрямовану проти Великої Британії, в тому числі втручання у референдум 2016 року щодо членства країни в ЄС. Саме Джонсон був тоді провідним натхненником кампанії за Brexit.
Видання The Sunday Times зазначає, що у звіті було зроблено висновок, що російське втручання могло вплинути на результати референдуму щодо Brexit, але цей вплив неможливо виміряти.