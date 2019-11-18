The Guardian: Джонсон не публікує доповідь про РФ, щоб не псувати відносини з Трампом



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Боріс Джонсон та Дональд Трамп

ЗМІ дізналися, чому Джонсон не публікує доповідь про російське втручання

Прем'єр Великобританії Боріс Джонсон не публікує доповідь щодо впливу Росії на британські вибори, адже, ймовірно, не хоче погіршувати відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише газета The Guardian.

«Високопоставлені джерела в уряді заявили, що доповідь не публікують, ймовірно, з урахуванням відносин Джонсона і Дональда Трампа. Ще одна причина полягає в тому, що саме йдеться в доповіді про відносини Трампа з Росією», - зазначає видання.

Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що офіційні пояснення влади з приводу рішення поки не публікувати доповідь, не відображають реальну ситуацію.

Як відомо, уряд Британії опублікує звіт про російське втручання після виборів у грудні.

Минулого тижня уряд заявив, що звіт не був опублікований через необхідну перевірку, що здійснюватиметься протягом кількох тижнів.

Комітет з питань розвідки та безпеки у британському парламенті досліджував діяльність росіян, спрямовану проти Великої Британії, в тому числі втручання у референдум 2016 року щодо членства країни в ЄС. Саме Джонсон був тоді провідним натхненником кампанії за Brexit.

Видання The Sunday Times зазначає, що у звіті було зроблено висновок, що російське втручання могло вплинути на результати референдуму щодо Brexit, але цей вплив неможливо виміряти.