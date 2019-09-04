Ексміністр оборони США назвав Пакистан найнебезпечнішою країною світу



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Пакистан володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі і має велику кількість тактичної зброї

Американо-пакистанські відносини Меттіс схарактеризував як відносини, сповнені суперечностей і недовіри

Колишній міністр оборони США Джеймс Меттіс назвав Пакистан найнебезпечнішою країною через рівень радикалізації суспільства і стрімкого розвитку ядерної зброї.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Меттіс описав свою позицію стосовно Пакистану в автобіографії Call Sign Chaos: Learning to Lead, презентація якої відбулася 3 вересня.

«З усіх країн, з якими я мав справу, я вважаю Пакистан найбільш небезпечною через радикалізацію суспільства та наявність ядерної зброї. Ми не можемо мати найдинамічніший ядерний арсенал у світі, що потрапляє в руки терористів, що розмножуються серед них. Результат буде катастрофічним», - пише Меттіс.

Видання повідомляє, що Пакистан володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі і має велику кількість тактичної зброї.

Колишній міністр у своїй роботі також критикує нинішній уряд Пакистану, заявляючи, що у них немає лідерів, які дбали б про майбутнє.

Розкритикував він і «одержимість» Пакистану Індією. За його словами, Пакистан «розглядає всю геополітику крізь призму своєї ворожості стосовно Індії», що, у свою чергу, сформувало їх політики й щодо Афганістану.

Американо-пакистанські відносини Меттіс схарактеризував як відносини, сповнені суперечностей і недовіри.

Як відомо, влада Пакистану вирішуватиме суперечку з Індією навколо регіону Кашмір у Міжнародному суді ООН.

Нагадаємо, 16 серпня відбулося закрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації відносин між Індією та Пакистаном у зв'язку із ситуацією навколо штату Джамму та Кашмір.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму та Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму та Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений у парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Нагадаємо, 10 серпня влада Пакистану призупинила торговельні зв'язки з Індією у зв'язку із ситуацією навколо Кашміру.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією через загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму та Кашмір. «Експрес дружби» - єдиний потяг, що ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар двічі на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин із Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму та Кашмір.

Джерело: Укрінформ