У крові онука Елвіса Преслі, який наклав на себе руки, знайшли алкоголь і наркотики



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Онук Преслі наклав на себе руки в липні. Його тіло знайшли в його квартирі в місті Калабасас, штат Каліфорнія

Загиблий тривалий час боровся з депресією і зловживав алкоголем

У крові онука Елвіса Преслі Бенджаміна Кіо, який наклав на себе руки були знайдені алкоголь і наркотичні речовини. Про це пише The Sun.

Відзначається, що перед суїцидом Кіо вживав кокаїн. Також стало відомо, що за кілька місяців до смерті він уже намагався накласти на себе руки. Загиблий тривалий час боровся з депресією і зловживав алкоголем.

За хвилини до смерті Кіо посварився зі своєю дівчиною. Після сварки він відправився в туалет, де скоїв суїцид.

Онук Преслі наклав на себе руки в липні. Його тіло знайшли в його квартирі в місті Калабасас, штат Каліфорнія. Поруч з тілом було виявлено вогнепальну зброю. Кіо було 27 років.

До слова, напередодні у США поліція міста Атланта, штат Джорджія, повідомила про загибель від вогнепального поранення 30-річного американського репера Lil Marlo. Музикант був застрелений, перебуваючи за кермом власного автомобіля.

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, в районі Голлівудських пагорбів у Лос-Анджелесі застрелили репера Башара Джексона, який відомий під псевдонімом Pop Smoke. У будинок музиканта увірвалися двоє чоловіків у масках, які зробили кілька пострілів і зникли.

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