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Джонсон повідомив, чи висуватиметься на пост генсека НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Джонсон повідомив, чи висуватиметься на пост генсека НАТО
фото скріншот відео

Колишній прем'єр Британії пообіцяв підтримку Україні, не залежно від того, на якій посаді перебуватиме

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон готовий висунути свою кандидатуру пост генерального секретаря НАТО. Про це Джонсон повідомив в інтерв'ю під час телемарафону.

На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.«НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить», – заявив експрем'єр Британії.

Він також додав, що «хоч би де я був, хоч би на якій посаді, я буду підтримувати Україну».

Нагадаємо, раніше експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати Україні винищувачі F-16. Джонсон висловив переконання, що Байден повинен надати Україні літаки F-16 та закликав те саме зробити Британію. На його думку, якби літаки були надіслані рік тому, «ми б просунулися набагато далі» у припиненні війни.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін напередодні вторгнення РФ в Україну погрожував йому ракетним ударом. За словами тодішнього очільника британського уряду, тон його співрозмовника був спокійний, навіть відчужений. Неможливо було зрозуміти, чи була погроза Путіна справжньою. Однак, враховуючи попередні напади Росії на Велику Британію (востаннє в Солсбері у 2018 році), будь-яка загроза з боку російського лідера, якою б легковажною була вона, сприймалася Борисом Джонсоном серйозно. 

Теги: міністр путін Борис Джонсон диктатор відео НАТО

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