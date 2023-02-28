Прикордонники повідомили, як Україна готується до ймовірних провокацій РФ з Придністров'я

Через підступність ворога Україна готова до будь-яких провокацій

Андрій Демченко: «На кордоні з Молдовою будуються інженерно-фортифікаційні споруди»

ЗСУ почали будувати фортифікаційні споруди на кордоні з Придністров'ям. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди», – зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, через підступність ворога Україна повинна бути готова до будь-яких провокацій, у зв'язку з чим кордони Білорусі та Молдови потребують посиленої уваги.

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Раніше представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що скупчення українських сил біля кордону Молдови, який фактично контролює Тирасполь, «адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива» з боку Росії. Також Гуменюк виключила можливість висадки російського десанту в Придністров’ї, оскільки Україна ніколи не дозволить російським літакам перетнути свій повітряний простір.

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.