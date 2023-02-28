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Прикордонники повідомили, як Україна готується до ймовірних провокацій РФ з Придністров'я

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники повідомили, як Україна готується до ймовірних провокацій РФ з Придністров'я
Через підступність ворога Україна готова до будь-яких провокацій
фото ілюстративне

Андрій Демченко: «На кордоні з Молдовою будуються інженерно-фортифікаційні споруди»

ЗСУ почали будувати фортифікаційні споруди на кордоні з Придністров'ям. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок. Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди», – зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, через підступність ворога Україна повинна бути готова до будь-яких провокацій, у зв'язку з чим кордони Білорусі та Молдови потребують посиленої уваги.

Раніше представниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що скупчення українських сил біля кордону Молдови, який фактично контролює Тирасполь, «адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива» з боку Росії. Також Гуменюк виключила можливість висадки російського десанту в Придністров’ї, оскільки Україна ніколи не дозволить російським літакам перетнути свій повітряний простір.

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

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Теги: міністр Україна Андрій Демченко фронт деокупація Молдова Придністров'я

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