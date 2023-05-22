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Ексредактора телеграм-каналу Nexta Протасевича помилували у Білорусі

glavcom.ua
Ексредактора телеграм-каналу Nexta Протасевича помилували у Білорусі
Протасевич – єдиний фігурант справи, якого затримали та судили очно
фото: Белта

Протасевича, засудженого до восьми років в'язниці, помилували у Білорусі

Ексредактора білоруського опозиційного каналу Nexta Романа Протасевича, засудженого до восьми років в'язниці, помилували у Білорусі. Про це пише Белта.

На початку травня Мінський облсуд виніс йому вирок та засудив за «змову для захоплення влади».

«Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина», – сказав Роман Протасевич журналістам.

Протасевич – єдиний фігурант справи, якого затримали та судили очно. Засновнику Nexta Степану Путілу та колишній редакторці Яні Рудиці суд заочно дав 20 та 19 років колонії відповідно.

Білоруське слідство заявило, що троє фігурантів з 2020 року «виконуючи загальний план змови з метою захоплення державної влади в Білорусі неконституційним шляхом», публікували в телеграм-каналах Nexta та «Білорусь головного мозку» «інформаційні матеріали, які мають деструктивні цілі». Крім того, їх звинуватили у закликах «протестно налаштованих громадян здійснювати акти тероризму».

Протасевича та його дівчину, росіянку Софію Сапегу затримали ще у травні 2021 в Мінську. Цьому передувала вимушена посадка літака Ryanair, екіпаж якого отримав неправдиве повідомлення про замінування.

У травні минулого року білоруський суд засудив росіянку Сапегу до шести років колонії суворого режиму за статтею про розпалювання ненависті.

Водночас Протасевича звинувачували за 11 статтями Кримінального кодексу Білорусі, серед яких розпалювання соціальної ворожнечі, організація масових заворушень, створення та керівництво екстремістським формуванням, дискредитація Республіки Білорусь та інші.

Нагадаємо, телеграм-канал Nexta, а також підрозділи Nexta Live і Luxta з 8 квітня 2022 року визнані терористичною організацією в Білорусі. Інформаційний канал активно висвітлював події 2020 року в країні після сфальсифікованих результатів президентських виборів Олександром Лукашенком, а також засуджує війну РФ за підтримку Білорусі в Україні.

Теги: Білорусь ЗМІ Олександр Лукашенко

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