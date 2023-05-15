РФ перекинула ешелон військової техніки з Білорусі на Луганщину

Російські військові разом із технікою прямують на станцію Гуково (Ростовська область, Росія), що за 4,2 км від Луганщини

Ешелон включає приблизно 40 одиниць ворожої техніки

Росія перекинула черговий ешелон із військовою технікою з Білорусі у напрямку Луганської області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

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Як зазначається, ввечері 14 травня зі станції «Полонка» у Брестській області виїхав ешелон із технікою збройних сил РФ. Усього в ньому приблизно 40 одиниць техніки – помічені танки, а також чотири пасажирські вагони, у яких щонайменше 200 осіб, і один вантажний зі спорядженням і боєприпасами.

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня в Полонці. Тоді біля шляхів були помічені щонайменше 20 одиниць бронетехніки – танків та бойових машин піхоти. На техніці виднівся прапор РФ.

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Повідомляється, що ешелон із російськими військовими та технікою прямує на станцію Гуково (Ростовська область, Росія), розташовану за 4,2 км від окупованої Луганщини.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що сили протиповітряної оборони Білорусі уже кілька діб перебувають у повній бойовій готовності. Причиною цього стала авіатроща у Брянській області.

Як повідомлялося, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35.

До слова, сьогодні Лукашенко після чуток про хворобу вперше за п’ять днів з’явився на публіці. Він вже кілька днів не з'являвся на публіці та пропускав державні заходи. Востаннє його бачили 9 травня – і, схоже, тоді йому відчутно нездужалося.