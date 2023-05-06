Білорусь провела чергову ротацію військ біля кордону з Україною: що відомо

Попередня подібна ротація була в середині лютого 2023 року

Відбулася чергова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, які охороняють кордон з Україною. Про це пише моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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Відбулася чергова ротація підрозділів 103-ої повітряно-десантної бригади, які виконують завдання щодо посилення охорони кордону з Україною. «Беларускі Гаюн» зазначає, що вказаний висновок можна зробити на підставі переміщень військових ешелонів, які відбувалися протягом останніх днів.

Моніторингова група приводить хронологію переміщень:

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28 квітня у Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон з технікою ЗС РБ. Ешелон рухався у південному напрямку.

3 травня на станції Зябрівка Гомельського району фіксувалося формування ешелону з технікою ЗС РБ. Всього на станції було помічено понад 20 БТР-70МБ1/80 103 повітряно-десантної бригади. Техніку починали вантажити на залізничні платформи. Біля станції також було помічено пожежну машину.

4 травня на станції Орша-Східна помічено ешелон із технікою ЗС РБ. У складі: 5 пасажирських вагонів (близько 270 осіб), понад 20 БТР-70МБ1/80, вантажні автомобілі. На техніку були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.

5 травня, 11:20-11:40, Вітебськ, пр.Московський. Рухалась колона військової техніки у складі: близько 20 БТР-70МБ1/80, 1 МАЗ (тент) та 2 бензовози.

Вранці 5 травня на станції Вітебськ проходило розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помічені вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.

З 28 квітня по 5 травня 2023 року відбулася чергова ротація підрозділів 103-ї повітряно-десантної бригади, що забезпечує охорону кордону з Україною. Попередній такий захід відбувся в середині лютого цього ж року. Підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь зазвичай перебувають у прикордонних районах в середньому 2-2,5 місяці, після чого проводиться ротація.