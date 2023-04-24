Як Путін зараз використовує Білорусь? Буданов назвав єдине пояснення

З військової точки зору Білорусь є полігоном для військових країни-агресорки

Очільник розвідки запевнив, що ворог не наступатиме з Білорусі

Президент Росії Володимир Путін використовує Білорусь у власних цілях, проте наразі немає жодної загрози вторгнення з того напрямку. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтервʼю «РБК-Україна».

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Нині немає ознак того, що окупанти можуть почати повторний наступ із території Білорусі.

«Кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі бігли і казали: «Завтра білоруси атакують, що робити?». Я усім казав: «Ні, вони не атакують». Мені відповідали: «Ні, Ви нічого не розумієте», – згадав начальник розвідки.

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Буданов зауважив, що Путін використовує Білорусь переважно для підготовки своїх мобілізованих і для певного політичного тиску на західні країни.

«А з військової точки зору це – полігон. Оскільки російські полігони не дозволяють ту кількість військ, що є, одночасно тренувати», – додав очільник ГУР.

Нагадаємо, Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. ФСБ РФ звинувачує його в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі. Згодом Буданов відреагував на свій заочний арешт у Росії.

Раніше Буданов спрогнозував крах російської економіки. Також він повідомив, який ракетний запас у росіян.

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Нещодавно головний український розвідник розповів, коли закінчиться війна в Україні (відео).

До слова, Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності.

Зауважимо, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Крім того, Путін хоче посилити економічний контроль над Білоруссю.