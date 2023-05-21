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Білорусь встановила «зуби дракона» поблизу кордону з Україною. З’явилося відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білорусь встановила «зуби дракона» поблизу кордону з Україною. З’явилося відео
Протитанкові укріплення «зуби дракона» поблизу білорусько-українського кордону
фото: скриншот відео

Споруди побудовані за 20 км від кордону з Україною

Мережею поширилося відео, на якому видно лінію протитанкових укріплень «зуби дракона», яка днями з'явилась на території Білорусі за 20 км від кордону з Україною. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

Останніми днями поблизу траси М8 у напрямку кордону з Україною з'явилася лінія протитанкових укріплень «зуби дракона». Місцеві жителі вчора, 20 травня, зняли ці споруди на відео. 

Раніше повідомлялося, що в Білорусі будуються фортифікаційні споруди і встановлюються так звані «зуби дракона».

До слова, Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області РФ та привела свої сили протиповітряної оборони у бойову готовність.

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Теги: Білорусь танки Україна

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