Білорусь відкрила справу про тероризм проти журналістів Nexta

Інформаційний канал визнаний терористичною організацією в Білорусі

Так званий слідчий комітет Білорусі оголосив про відкриття кримінальної справи проти журналістів інформаційного ресурсу Nexta Степана Путило і Яна Рудика за «організацію діяльності терористичної організації». Це повідомляє агентство БелТА.

«З 2020 року підсудні використовували свої інформаційні ресурси для дестабілізації ситуації на території Білорусі та радикалізації так званих протестів», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що самі підсудні перебували за межами країни, але підштовхували людей «до скоєння тяжких злочинів, посягання на незалежність, територіальну цілісність, суверенітет і громадську безпеку Республіки Білорусь».

«Хвилювання шахраїв. Продовження епосу. Пропонуємо розмістити фото Степана Путила на обкладинці в наступній редакції кримінального кодексу», – прокоментувала справу Nexta.

Телеграм-канал Nexta, а також підрозділи Nexta Live і Luxta з 8 квітня 2022 року визнані терористичною організацією в Білорусі. Інформаційний канал активно висвітлював події 2020 року в країні після сфальсифікованих результатів президентських виборів Олександром Лукашенком, а також засуджує війну РФ за підтримку Білорусі в Україні.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства, якими передбачається засудження до страти за «замах на тероризм».

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