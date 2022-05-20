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    Білорусь відкрила справу про тероризм проти журналістів Nexta

    Білорусь відкрила кримінальну справу проти журналістів інформаційного ресурсу Nexta Степана Путило і Яна Рудика&nbsp; - Білорусь відкрила справу про тероризм проти журналістів Nexta
    Білорусь відкрила кримінальну справу проти журналістів інформаційного ресурсу Nexta Степана Путило і Яна Рудика 
    фото: t.me/nexta_tv

    Інформаційний канал визнаний терористичною організацією в Білорусі

    Так званий слідчий комітет Білорусі оголосив про відкриття кримінальної справи проти журналістів інформаційного ресурсу Nexta Степана Путило і Яна Рудика за «організацію діяльності терористичної організації». Це повідомляє агентство БелТА.

    «З 2020 року підсудні використовували свої інформаційні ресурси для дестабілізації ситуації на території Білорусі та радикалізації так званих протестів», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві зазначили, що самі підсудні перебували за межами країни, але підштовхували людей «до скоєння тяжких злочинів, посягання на незалежність, територіальну цілісність, суверенітет і громадську безпеку Республіки Білорусь».

    «Хвилювання шахраїв. Продовження епосу. Пропонуємо розмістити фото Степана Путила на обкладинці в наступній редакції кримінального кодексу», – прокоментувала справу Nexta.

    Телеграм-канал Nexta, а також підрозділи Nexta Live і Luxta з 8 квітня 2022 року визнані терористичною організацією в Білорусі. Інформаційний канал активно висвітлював події 2020 року в країні після сфальсифікованих результатів президентських виборів Олександром Лукашенком, а також засуджує війну РФ за підтримку Білорусі в Україні.

    Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства, якими передбачається засудження до страти за «замах на тероризм».

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна смертна кара окупація #stoprussia
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    Білорусь відкрила справу про тероризм проти журналістів Nexta