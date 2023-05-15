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Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
фото скріншот відео

Офіційних повідомлень про стан здоров'я Лукашенка досі немає

Представники білоруської опозиції назвала імовірний діагноз самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. У білоруського диктатора сильна вірусна інфекція, яка спричинила інфекційно-алергічний міокардит, заявив представник кабінету з транзиту влади Павло Латушко, передає Euroradio.

«За деякими відомостями, які надходять у НАУ, у Лукашенка інфекційно-алергічний міокардит», — заявив Латушко.

Інфекційно-алергічний міокардит – це запальне ураження серцевого м'яза у відповідь на інфекцію. Симптомами цього захворювання є задишка, нездужання, тахікардія (пришвидшене серцебиття), болі в серці, помірні болі в суглобах.

Напередодні, 14 травня, депутат російської Держдуми Костянтин Затулін сказав журналістам, що Лукашенко хворіє. За словами Затуліна, він знає діагноз, це не коронавірус.

Офіційних повідомлень про стан здоров'я Лукашенка досі немає, нагадує Еuroradio.

Нагадаємо, виступ Лукашенка на дні прапора, герба і гімну Білорусі в неділю, 14 травня, зачитував прем'єр-міністр Роман Головченко.

Чутки про нездужання Лукашенка з'явилися 9 травня після того, як на параді в Москві він мав нездоровий вигляд, не пішов пішки покладати квіти і не був присутній на сніданку у президента РФ Володимира Путіна з іноземними лідерами, які прибули на парад.

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Теги: квіти коронавірус діагноз Олександр Лукашенко Білорусь

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