Стало відомо, чи братимуть росіяни та білоруси участь у Європейських іграх-2023

У лютому 2022 року МОК рекомендував не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях

Європейські олімпійські комітети (EOC) підтвердили, що російські та білоруські спортсмени не зможуть виступити на Європейських іграх 2023 року, які мають статус кваліфікаційних змагань до Олімпіади 2024 року в Парижі. Про це повідомили в Європейському олімпійському комітеті, передає Inside the Games.

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У лютому 2022 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях через ситуацію в Україні.

«В умовах загарбницької війни з боку Росії ми маємо захищати права людини українських спортсменів, забезпечуючи захист їхньої гідності, цінностей і психічного здоров’я, а також захищаючи їхнє право безперешкодно займатися спортом. Наша тверда позиція щодо участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях не змінилася», – заявила литовська делегація.

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Європейські ігри або Європіада – комплексні спортивні змагання регіонального рівня в трьох десятках дисциплін. Перші Ігри провели в 2015 році в Баку. Європіада-2019 відбулася в Мінську, де Україна посіла 3-тє місце в загальнокомандному заліку.

Раніше повідомлялося, що росіяни та білоруси повертаються у Міжнародний паралімпійський комітет.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

До слова, міністр Кабінету міністрів України, член виконкому Національного олімпійського комітету Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

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Українці, серед яких і відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни.