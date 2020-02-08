США виділять до $100 млн для боротьби з коронавірусом



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Уряд США готовий витратити до $100 млн з існуючих фондів для допомоги Китаю та іншим ураженим вірусом країнам

Американський уряд оголосив про готовність виділити до $100 млн Китаю та іншим країнам для боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Про це заявив у п'ятницю державний секретар США Майкл Помпео.

«Цього тижня Державний департамент забезпечив передачу китайському народу майже 17,8 тонни медичних матеріалів як пожертвування, включаючи маски, халати, марлю, респіратори та інші життєво-важливі матеріали», - зазначається в заяві.

При цьому, як наголосив держсекретар Помпео «уряд Сполучених Штатів готовий витратити до $100 млн з існуючих фондів для допомоги Китаю та іншим ураженим вірусом країнам, як напряму, так і через міжнародні організації, для стримування та боротьби з новим коронавірусом».

Як підкреслив глава Держдепу, це лише частина зусиль США, спрямованих на посилення програм охорони здоров'я в усьому світі.

«За останні 20 років США через USAID інвестували понад $1 млрд на зміцнення потенціалу понад 25-ти країн з метою запобігання, виявлення та реагування на існуючі та виникаючі загрози інфекційних захворювань», - зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються найбільшим донором у світі та закликав інші країни світу приєднатися до цієї ініціативи.

«Разом ми зможемо створити серйозний вплив, щоби стримати цю зростаючу загрозу», - наголосив державний секретар США

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, становить 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 24 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

Джерело: Укрінформ