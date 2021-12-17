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    Турецька ліра кілька днів поспіль продовжує рекордне падіння

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    З початку року турецька валюта знецінилася більш ніж удвічі - Турецька ліра кілька днів поспіль продовжує рекордне падіння
    З початку року турецька валюта знецінилася більш ніж удвічі
    фото:Reuters

    З початку року падіння ліри становило 43%

    Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре за тиждень. У ході торгів у п'ятницю, 17 грудня, за один долар давали 16,23 ліри. На момент написання інформації курс скоригувався до 16,03 ліри.

    Ліра оновлює історичні мінімуми п'ятий день поспіль – із понеділка, 13 грудня. Сьогоднішнє падіння продовжилося наступного дня після рішення Центробанку Туреччини знизити ключову ставку з 15% до 14%, незважаючи на розгін інфляції, що перевищила 21% з початку року.

    У січні долар коштував 7,4 ліри. З початку року турецька валюта знецінилася більш ніж удвічі, а доходи громадян різко скоротилися.

    Головний прихильник зниження ключової ставки – президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган . Хоча офіційно Центробанк є незалежним від глави держави, фактично регулятор виконує його вимоги. За останні п'ять років Ердоган змінив чотирьох керівників ЦП.

    Нагадаємо, турецька ліра встановила новий історичний мінімум, коли у понеділок, 13 грудня, впала до 14,99 за долар.

    24 листопада повідомлялося, що турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана.

    Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

    Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

    25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

    Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

    Теги: курс валют економіка турецька ліра звільнення
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    Турецька ліра кілька днів поспіль продовжує рекордне падіння