Турецька ліра кілька днів поспіль продовжує рекордне падіння

З початку року турецька валюта знецінилася більш ніж удвічі

З початку року падіння ліри становило 43%

Курс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре за тиждень. У ході торгів у п'ятницю, 17 грудня, за один долар давали 16,23 ліри. На момент написання інформації курс скоригувався до 16,03 ліри.

Ліра оновлює історичні мінімуми п'ятий день поспіль – із понеділка, 13 грудня. Сьогоднішнє падіння продовжилося наступного дня після рішення Центробанку Туреччини знизити ключову ставку з 15% до 14%, незважаючи на розгін інфляції, що перевищила 21% з початку року.

У січні долар коштував 7,4 ліри. З початку року турецька валюта знецінилася більш ніж удвічі, а доходи громадян різко скоротилися.

Головний прихильник зниження ключової ставки – президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган . Хоча офіційно Центробанк є незалежним від глави держави, фактично регулятор виконує його вимоги. За останні п'ять років Ердоган змінив чотирьох керівників ЦП.

Нагадаємо, турецька ліра встановила новий історичний мінімум, коли у понеділок, 13 грудня, впала до 14,99 за долар.

24 листопада повідомлялося, що турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.