Ердоган привітав Байдена з перемогою на виборах

Реджеп Таїп Ердоган вказав, що відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер

Більшість глав держав привітали Байдена ще 7 та 8 листопада

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Відповідне вітання опублікували на офіційному сайті глави Туреччини.

«Шановний обраний президент, я сподіваюся, що результати виборів підуть на користь дружньому та союзному народу Сполучених Штатів Америки. Як ми неодноразово говорили під час вашого віцепрезидентства, відносини між Туреччиною та США носять стратегічний характер, засновані на міцній основі», - заявив Ердоган.

Зазначимо, що більшість глав держав привітали Байдена ще 7 та 8 листопада. Проте Ердоган почекав кілька днів.

Раніше повідомлялося, що президенти Китаю і Росії ще не привітали Байдена з перемогою на виборах.

До слова, Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність до «плавної передачі влади другій адміністрації президента Дональда Трампа».

Нагадаємо, Джо Байден, який за попередніми даними став обраним президентом США, назвав небажання чинного глави Білого дому Дональда Трампа визнати поразку на виборах «ганьбою».

Як відомо, Дональд Трамп ще не визнав поразку, його команда готує позови в судах кількох штатів для того, щоб призупинити підрахунок голосів. На думку Трампа, вибори в США проводилися з «численними порушеннями».

10 листопада Трамп в черговий раз заявив, що виграє вибори у США.

Як відомо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

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