Байден назвав поведінку Трампа «ганьбою»

Дональд Трамп не визнає свою поразку на виборах

Джо Байден засудив поведінку суперника, припустивши, що суперечки вщухнуть 20 січня після інавгурації

Джо Байден, який за попередніми даними став обраним президентом США, назвав небажання чинного глави Білого дому Дональда Трампа визнати поразку на виборах «ганьбою».

Під час свого виступу перед виборцями в штаті Делавер Байден засудив поведінку суперника, припустивши, що суперечки вщухнуть 20 січня 2021 року. У цей день повинна пройти інавгурація президента США.

Байден також назвав свою кампанію «успішною».

Як відомо, Дональд Трамп ще не визнав поразку, його команда готує позови в судах кількох штатів для того, щоб призупинити підрахунок голосів. На думку Трампа, вибори в США проводилися з «численними порушеннями».

10 листопада Трамп в черговий раз заявив, що виграє вибори у США.

Як відомо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

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