Команда Байдена готова судитися через затримку з оголошенням переможця виборів

Затримка з боку GSA позбавляє команду Байдена доступу до федеральних фінансів та можливості зустрічатися з посадовими особами спецслужб та інших відомств

Управління загальних служб США (GSA) досі не визнає Байдена президентом

Перехідна команда обраного президента США Джо Байдена розглядає можливість судового позову через затримку з боку Управління загальних служб США (GSA) визнати його перемогу на виборах. Про це заявив представник команди Байдена, повідомляє Reuters,.

Зазначається, що GSA, як правило, визнає кандидата в президенти, коли стає зрозуміло, хто переміг на виборах, щоб почати передачу влади.

Як пише агентство, цього досі не сталося, попри те, що в суботу американські ЗМІ оголосили Байдена переможцем після того, як він отримав достатню кількість голосів виборників для перемоги на виборах.

«У законі чітко не вказано, коли GSA має ухвалити рішення, але представники перехідної команди Байдена вважають, що їхня перемога очевидна, а відтермінування не виправдане, навіть якщо Трамп відмовляється визнати поразку», – йдеться у повідомленні.

Глава GSA Емілі Мерфі, призначена Трампом у 2017 році, ще не встановила, що «переможець зрозумілий», – заявили в пресслужбі.

Представник перехідної команди Байдена повідомив журналістам, що настав час GSA підтвердити визнання обраного президента. За його словами, команда Байдена готова розглянути позов до суду, якщо цього не буде зроблено.

«Судовий позов, безумовно, можливий, але є й інші варіанти, які ми розглядаємо», – сказав посадовець на умовах анонімності.

Як зазначається, затримка з боку GSA позбавляє команду Байдена доступу до федеральних фінансів та можливості зустрічатися з посадовими особами спецслужб та інших відомств.

Крім того, у команди немає доступу до Держдепартаменту, який зазвичай сприяє переговорам між іноземними лідерами і обраним президентом.

До відома, коли республіканець Джордж Буш і демократ Альберт Гор боролися на виборах у 2000 році, GSA не схвалювало початок передачі влади протягом п'яти тижнів.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах 3 листопада та стане 46 президентом США.