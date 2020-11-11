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    Байден хоче спільно з Макроном і Джонсоном вирішувати конфлікт на Донбасі

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    <p>Майбутній президент США заявив про &laquo;інтерес до спільної роботи&raquo; над вирішенням конфлікту в Україні</p> - Байден хоче спільно з Макроном і Джонсоном вирішувати конфлікт на Донбасі

    Майбутній президент США заявив про «інтерес до спільної роботи» над вирішенням конфлікту в Україні

    Майбутній президент США заявив про «інтерес до спільної роботи» над вирішенням конфлікту в Україні

    Новообраний президент США Джо Байден заявив, що готовий спільно з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Франції Еммануелем Макроном працювати над вирішенням конфлікту на Донбасі.

    За даними штабу Байдена, під час розмови з Макроном майбутній президент США заявив про «інтерес до спільної роботи над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, а також – над іранською ядерною програмою».

    У той же час, у розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном Байден заявив про бажання «працювати разом щодо таких тем, як Балкани й Україна».

    До слова, напередодні ЗМІ повідомили, що Нацполіція закрила справу щодо Байдена.

    Як повідомлялося, ще у травні 2020 року суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через «неправомірне втручання» колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

    Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Гантер.

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