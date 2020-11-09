Радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку

Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано

Міллер підкреслив, що «історія про першу леді також є фальшивою»

Повідомлення про те, що перша леді США Меланія Трамп і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер закликали президента визнати поразку на виборах, не відповідають дійсності.

Про це заявив радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер.

«Це неправда. З огляду на невизначені підсумки виборів у низці штатів, серйозні порушення при голосуванні і брак прозорості в інших, Джаред порадив президенту Дональду Трампу задіяти всі доступні правові методи для забезпечення точності (голосування)», — написав Міллер в Twitter.

Він підкреслив, що «історія про першу леді також є фальшивою».

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що старший радник і зять чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пропонує йому визнати програш на виборах. Аналогічні відомості стосувалися нібито і дружини президента Меланії Трамп.

Пізніше Меланія написала у своєму Twitter, що вимагає чесного підрахунку голосів виборців.

Раніше видання Daily Mail повідомило, що дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

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