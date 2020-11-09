  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку

    • Розсилка
    Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано - Радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку
    Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано

    Міллер підкреслив, що «історія про першу леді також є фальшивою»

    Повідомлення про те, що перша леді США Меланія Трамп і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер закликали президента визнати поразку на виборах, не відповідають дійсності.

    Про це заявив радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер.

    «Це неправда. З огляду на невизначені підсумки виборів у низці штатів, серйозні порушення при голосуванні і брак прозорості в інших, Джаред порадив президенту Дональду Трампу задіяти всі доступні правові методи для забезпечення точності (голосування)», — написав Міллер в Twitter.

    Він підкреслив, що «історія про першу леді також є фальшивою».

    Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що старший радник і зять чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер пропонує йому визнати програш на виборах. Аналогічні відомості стосувалися нібито і дружини президента Меланії Трамп.

    Пізніше Меланія написала у своєму Twitter, що вимагає чесного підрахунку голосів виборців.

    Раніше видання Daily Mail повідомило, що дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

    Читайте також:
    Містер президент Джо Байден. Історія перемог над собою і Трампом
    історія США Twitter радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies