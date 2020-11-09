Президенти Китаю і Росії ще не привітали Байдена з перемогою на виборах

Шанувальники Трампа вважають, що Байдена варто буде вітати з перемогою після проведення американських правових процедур

Це мовчання говорить як про дипломатичні виклики, що стоять перед Байденом, так і про нетрадиційний підхід Трампа, – Bloomberg

Лідери Росії, Туреччини та Китаю досі не привітав кандидата Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США. Про це повідомляє Bloomberg.

«У той час як з усього світу посипалися привітання демократу Джо Байдену у зв'язку з його перемогою над президентом-республіканцем Дональдом Трампом, деякі світові лідери помітно спокійні», – зазначає агентство.

На думку Bloomberg, це мовчання говорить як про дипломатичні виклики, що стоять перед Байденом, так і про нетрадиційний підхід Трампа.

Китай не поспішає вітати демократа Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США, – заявив у понеділок офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

«Ми в курсі, що Байден вже оголосив про перемогу на виборах, і ми розуміємо, що результат виборів може визначитися за підсумками проведення американських правових процедур», – сказав він.

Президент Мексики також заявив про те, що не вітатиме Байдена з перемогою до завершення всіх правових процедур.

Мовчать поки і президент Росії Путін, лідер Бразилії Жаїр Больсонару, якого називають «Трампом тропіків», а також лідери КНДР і Туреччини, в якої тривалий час зберігається напруженість у відносинах зі США.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Так само привітав Байдена і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який перед виборами відкрито підтримував Трампа.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Як повідомлялося, штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США.

Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США.