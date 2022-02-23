Порошенко звернувся до союзників на екстреному саміті Європейської народної партії

«Ціна подальшої агресії проти України має стати нестерпною», – наголосив Порошенко

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко взяв участь у екстреному саміті Європейської народної партії (ЄНП), присвяченому безпековій ситуації в та навколо України. Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

У саміті під головуванням президента ЄНП Дональда Туска взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Мецола, глави урядів низки держав-членів ЄС.

П’ятий президент України закликав лідерів Європейської народної партії до швидкої та потужної відповіді на акт агресії Російської Федерації проти України шляхом запровадження нищівних санкцій проти російської економіки та керівництва Росії.

«Ціна подальшої агресії проти України має стати нестерпною», – наголосив Порошенко.

Було підкреслено, що метою агресії Путіна є не лише відновлення контролю над Україною, але і подальше витиснення Заходу з Центральної та Східної Європи. Відтак, боротьба за Україну сьогодні є боротьбою за демократію та безпеку на всьому європейському континенті.

фото: eurosolidarity

Порошенко закликав європейських лідерів сприяти наданню України оборонної летальної зброї, яка зміцнить обороноздатність та стійкість українських військ.

«Потужною відповіддю Заходу на агресію Путіна може стати надання Україні чіткої перспективи членства в Європейському Союзі», – зауважив п’ятий президент.

Порошенко висловив вдячність за фінансово-економічну підтримку нашої держави з боку Заходу та закликав розробити довгостроковий стратегічний план допомоги Україні на кшталт «Плану Маршалла для Європи».

Зазначимо, сьогодні ЄС офіційно запровадив санкції проти Росії за визнання «ЛДНР».

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