Рада розглядає введення надзвичайного стану в Україні: відео

Надзвичайний стан пропонується запровадити з опівночі 24 лютого на 30 днів в усіх областях України, крім Донецької та Луганської

Парламент у середу, 23 лютого, зібрався на позачергове засідання, щоб розглянути низку важливих безпекових та оборонних питань. На порядку денному, зокрема, введення надзвичайного стану в Україні.

Рішення про введення надзвичайного стану ухвалили сьогодні вранці на засіданні Ради нацбезпеки і оборони України. Після цього відповідне питання направили на розгляд парламенту.

Надзвичайний стан пропонується запровадити з опівночі 24 лютого на 30 днів в усіх областях України, крім Донецької та Луганської (там вже діє особливий правовий режим). НС запроваджується указом президента, його має затвердити Верховна Рада. НС можуть продовжити не більш ніж на 30 діб.

Голосування очікується найближчим часом.

Ввечері 23 лютого на Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами.

Ввечері 23 лютого стало відомо, що Білий дім передав президенту України Володимиру Зеленському попередження розвідки про високу ймовірність вторгнення Росії протягом найближчих двох діб.

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