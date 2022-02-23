ЄС лякає Росію другим пакетом санкцій у разі продовження наступу на Україну

Євросоюз вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій проти Росії

Другий пакет стосується економічних санкцій в області торгівлі, наприклад, експортного контролю

Європейський Союз готовий ввести другий пакет санкцій проти Росії, якщо її війська просунуться далі українських регіонів, визнаних за так званими ЛДНР. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, пише Reuters.

«Росія вирішила піти на серйозну ескалацію цього конфлікту, визнавши незалежність Донецької та Луганської «народних республік» і уточнивши, що вони мають на увазі це на території не того, що фактично контролюється так званими республіками, а на всій території Донбасу, тому ми стикаємося з серйозною ескалацією», – заявив він.

Віцепрезидент Єврокомісії уточнив, ЄС готовий посилити санкції проти РФ.

«Якщо триватиме російська агресія і подальше вторгнення на територію України, ми готові посилити наші відповідні заходи, в тому числі в плані санкцій», - заявив він.

Домбровскіс пояснив, що другий пакет стосується економічних санкцій в області торгівлі, наприклад, експортного контролю.

«ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо діяти швидко і ще більше посилити санкції і зробити це у співпраці з США, Великою Британією та іншими країнами», – заявив Домбровскіс.

Зазначимо, сьогодні ЄС офіційно запровадив санкції проти Росії за визнання «ЛДНР».

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