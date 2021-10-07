Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики

Наразі більше десяти фахівців проводять репутаційні огляди в компанії, аби визначити, якої ще критики Facebook може зазнати.

Компанія Facebook прийняла рішення тимчасово зупинити розробку й випуск нових продуктів. Вона зіткнулася зі звинуваченнями у негативному впливі на психічне здоров’я дітей. Про це пише The Wall Strett Journal.

«Компанія Facebook Inc. уповільнила випуск нових продуктів на тлі повідомлень у ЗМІ та слухань у Конгресі, пов’язаних із викриттям внутрішніх документів, які свідчать про шкоду соціальної платформи», – пише пресслужба компанії.

Наразі більше десяти фахівців проводять репутаційні огляди в компанії, аби визначити, якої ще критики Facebook може зазнати. Також вони повинні перевірити продукти на негативний вплив на психічне здоров’я дітей.

За словами засновника Facebook Марка Цукерберга, для нього важливо, аби платформа складала лише позитивне враження на інших людей, а її продукція була корисною та безпечною для дітей.

«Я витратив багато часу на роздуми про те, які враження я хочу, щоб мої діти та інші люди мали в Інтернеті, і для мене дуже важливо, щоб усе, що ми будуємо, було безпечним та корисним для дітей», - відзначив Цукерберг.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.