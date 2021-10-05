Глобальне падіння соцмереж. Все, що відомо на ранок

Збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram привели до падіння акцій IT-гіганта майже на 5%

Соціальні мережі Facebook та Instagram відновили роботу в ніч на 5 жовтня. Також запрацювали Messenger та WhatsApp. Всі ці сервіси були поза недоступні для користувачів більш ніж 6 годин.

З технічної точки зору з сайтами та додатками Facebook та Instagram нічого не трапилося. Вони працювали у штатному режимі. Проблеми виникли на рівні, так званої, системи доменних імен, або DNS.

Засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив про відновлення роботи Facebook, Instagram і WhatsApp, а також вибачився перед користувачами за збої.

З чого все почалося?

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Чому стався збій у роботі Facebook та інших сайтів та додатків?

Facebook та інші сайти і додатки не працювали через проблеми з інформацію про сайти – браузери просто не могли їх знайти. З якихось причин, компанія видалила інформацію з інтернету, яка дозволяла браузерам та додаткам відшукати Facebook та інші сервіси компанії у «Всесвітньому павутинні».

Роботу DNS можна порівняти із контактами у смартфоні. Коли ви комусь хочете зателефонувати, ви натискаєте на ім’я людини. У смартфона це ім’я пов’язано з певним номером, який він і використовує для дзвінків. Але якщо видалити номер і лишити лише ім’я, смартфон не зможе зв’язатися з абонентом.

Те саме відбувається і в DNS. Якщо із системи видалити дані про сайт, то браузер не знатиме, де його шукати.

Як це сталося, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Чи загрожує збій у роботі Facebook особистим даним користувачів?

Вся особиста інформація користувачів залишиться неушкодженою. Збій у роботі Facebook не пов’язаний з атаками хакерів чи будь-якими іншими зовнішніми проблемами. У проблемах з роботою винна виключна сама компанія.

Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

«У нас немає доказів того, що дані користувачів були поставлені під загрозу в результаті періоду збою», – йдеться в заяві компанії.

Крім того, в Facebook підтвердили, що причиною збою стали невдалі зміни програмної конфігурації.

Однак це не означає, що не треба дбати про безпеку в інтернеті, про що свідчить останній злив особистих даних користувачів Facebook.

Масові збої вплинули на акції компанії

На фоні масових збоїв також відбувається падіння акцій технологічних корпорацій та провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше:

Facebook — 5,69%;

Alphabet, Class A (власник Google) — 7,59%;

Apple — 9,94%;

Twitter — 10,71%.

Згідно з даними Forbes, Цукерберг втратив $6,6 млрд через збої Facebook, Instagram і WhatsApp і опустився на 6 місце в списку мільярдерів.