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    В Instagram знову стався глобальний збій

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    Користувачі Instagram повідомляють про глобальний збій - В Instagram знову стався глобальний збій
    Користувачі Instagram повідомляють про глобальний збій
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з інтерактивною картою, найбільші проблеми з доступом до фотоблогу мають користувачі США

    Користувачі Instagram повідомляють про збій в роботі вебсервісу. Найбільше скаржаться на роботу мобільного додатку. Про це повідомляє сервіс з відстеження роботи інтернет-ресурсів Downdetector.

    Користувачі Instagram повідомляють про збій в:

    • роботі додатку - 65%;
    • роботі вебсайту - 18%;
    • роботі сервісу загалом - 17%.

    Згідно з інтерактивною картою, найбільші проблеми з доступом до фотоблогу мають користувачі західної та східної частини США. Зокрема, платформа не працює й на території західної Європи, а саме в Україні, Румунії, Італії, Іспанії Греції, Австрії, Польщі, Німеччині та Великобританії.

    Деякі з користувачів поскаржились на роботу Instagram в Москві та Санкт-Петербургу.

    До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

    Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

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    Теги: США Facebook соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    В Instagram знову стався глобальний збій