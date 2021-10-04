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    Співробітники Facebook не можуть потрапити в офіс через збій, – ЗМІ

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    Співробітники Facebook не можуть увійти в офіс, щоб вирішити проблему збоїв - Співробітники Facebook не можуть потрапити в офіс через збій, – ЗМІ
    Співробітники Facebook не можуть увійти в офіс, щоб вирішити проблему збоїв
    Фото з відкритих джерел

    У співробітників компанії Facebook не працюють електронні перепустки

    Співробітник Facebook не можуть потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою. Про це повідомляє журналістка американського видання The New York Times Шера Френкель в Twitter.

    Журналістка поговорила з людиною, яка працює в цій компанії. За її словами, вранці вони не змогли потрапити в будівлю, тому що їхні картки доступу не працюють.

    «Співробітники не можуть зайти в будівлі, щоб почати оцінку масштабів відключення через те, що їх картки доступу до дверей не працюють», – написала Френкель.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

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    Теги: Facebook Telegram Twitter Instagram WhatsApp
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    Співробітники Facebook не можуть потрапити в офіс через збій, – ЗМІ