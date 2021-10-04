Співробітники Facebook не можуть потрапити в офіс через збій, – ЗМІ

Співробітники Facebook не можуть увійти в офіс, щоб вирішити проблему збоїв

У співробітників компанії Facebook не працюють електронні перепустки

Співробітник Facebook не можуть потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою. Про це повідомляє журналістка американського видання The New York Times Шера Френкель в Twitter.

Журналістка поговорила з людиною, яка працює в цій компанії. За її словами, вранці вони не змогли потрапити в будівлю, тому що їхні картки доступу не працюють.

«Співробітники не можуть зайти в будівлі, щоб почати оцінку масштабів відключення через те, що їх картки доступу до дверей не працюють», – написала Френкель.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.