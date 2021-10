Співробітники Facebook не можуть потрапити в офіс через збій, – ЗМІ

Співробітник Facebook не можуть потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою. Про це повідомляє журналістка американського видання The New York Times Шера Френкель в Twitter.

Журналістка поговорила з людиною, яка працює в цій компанії. За її словами, вранці вони не змогли потрапити в будівлю, тому що їхні картки доступу не працюють.

«Співробітники не можуть зайти в будівлі, щоб почати оцінку масштабів відключення через те, що їх картки доступу до дверей не працюють», – написала Френкель.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.