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Фінляндія підтвердила затримання колишнього «вагнерівця»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Фінляндія підтвердила затримання колишнього «вагнерівця»
Російський найманець був заарештований Північнокарельською прикордонною службою 17 червня
фото: скріншот з відео

Прем’єр-міністр: «Прикордонна служба його заарештувала, його допитують. Влада визначає, як із ним вчинити»

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив затримання на території країни російського громадянина, який воював в Україні у складі найманців ПВК «Вагнер». Наразі влада Фінляндії проводить розслідування, щоб визначити подальші дії щодо затриманого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Як зазначає видання, російський найманець був заарештований Північнокарельською прикордонною службою 17 червня після того, як незаконно перетнув кордон у Веліваарі, Кітее. Прем'єр-міністр Орпо зазначив, що був поінформований про цей інцидент з самого початку.

«Ще в червні я отримав інформацію про те, що стався незаконний перетин кордону та що особу заарештовано», – повідомив Орпо.

Наразі, за словами прем'єр-міністра, влада розглядає це питання у звичному порядку: «Прикордонна служба його заарештувала, його допитують. Влада визначає, як із ним вчинити».

Затриманого росіянина підозрюють у злочині на державному кордоні, а Національна кримінальна поліція Фінляндії також розслідує можливість порушення інших кримінальних справ з огляду на його минуле.

Ні Росія, ні Україна не зверталися до Фінляндії щодо цього захопленого «вагнерівця». Однак посольство України у Фінляндії раніше заявляло, що йому відомо про інцидент, але поки що «зарано оцінювати можливий процес екстрадиції солдата до України».

«Ситуація на східному кордоні була напруженою практично протягом усієї агресивної війни Росії проти України, тому на кордоні також спостерігається високий рівень готовності та реагування. Цей арешт також є доказом того, що кордон працює», – наголосив прем'єр-міністр.

Минулого тижня прикордонна служба Кайнуу заарештувала шукача притулку в Куусамо. Проте, Орпо запевнив, що попри ці поодинокі випадки, потрапити до Фінляндії через східний кордон непросто.

«Фінський кордон добре охороняється. Росія також явно намагається перешкодити доступу до кордону. Це поодинокі випадки, і прикордонна служба дуже швидко про них дізнається. Іншими словами, потрапити до Фінляндії непросто», – підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, приватна військова компанія «Вагнер» оголосила про завершення своєї місії в африканській країні Малі та повернення «додому». Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в telegram-каналі «Разгрузка Вагнера», який вважається близьким до найманців

 

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Теги: ПВК «Вагнер» Фінляндія

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