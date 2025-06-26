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Президент Фінляндії оцінив перспективи вступу України в НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Фінляндії оцінив перспективи вступу України в НАТО
Фінський лідер переконаний, що в довгостроковій перспективі Україна отримає членство в Альянсі
Фото: IMAGO/Emmi Korhonen

За словами Стубба, без згоди Сполучених Штатів Україна не зможе стати членом НАТО

Україна навряд чи вступить до НАТО найближчим часом, доки президентом США є Дональд Трамп. Як повідомляє «Главком»  про це заявив телеканалу CNBC президент Фінляндії Олександр Стубб.

Глава Фінляндії зазначив, що Київ може стати членом Альянсу у довгостроковій перспективі, однак швидко на це сподіватися непотрібно. «Якщо один із ключових членів Альянсу – Сполучені Штати Америки – проти вступу України до НАТО зараз, цього не станеться у короткостроковій чи середньостроковій перспективі», – сказав Стубб.

Нагадаємо, британська газета The Telegraph писала, що отримані на саміті НАТО в Нідерландах заяви про підтримку Києва не зможуть покращити складне становище України. У статті йдеться, що попри звичайні заяви про підтримку, полегшення для президента Володимира Зеленського та України, які перебувають у «скрутному становищі», не передбачається. Газета зазначає, що у підсумковому комюніке немає засудження війни в Україні, що свідчить про зміну позиції країн Північноатлантичного альянсу.

Країнам Європи вже зараз потрібно визначитися з умовами для відновлення контактів із Росією у майбутньому. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО у Гаазі.

Як відомо, саміт НАТО відбувався 24-25 червня у Гаазі. У підсумковому комюніке члени Альянсу вирішили пом'якшити риторику на адресу Москви і збільшити витрати на оборону. Підтримка України згадується у контексті військових витрат, але не окремим пунктом. Численні заяви від світових лідерів дійсно пролунали на підтримку України. Водночас Bloomberg пише, що в офіційній заяві за підсумками саміту згадки про Росію були ретельно вивірені.

 

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Теги: НАТО Фінляндія

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