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Фінляндія та Литва планують виробляти протипіхотні міни для себе та України

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Фінляндія та Литва планують виробляти протипіхотні міни для себе та України
Планується витратити сотні мільйонів євро на протитанкові та протипіхотні міни
фото з відкритих джерел

Вільнюс та Гельсінкі усвідомлюють загрозу, яку несе їхній сусід Росія

З наступного року Литва та Фінляндія, не виключено, розпочнуть внутрішнє виробництво протипіхотних мін для внутрішніх потреб та постачання Україні. Про це інформує «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що дві країни НАТО, які межують з Росією, оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін. Й після завершення шестимісячного процесу виходу може бути запущене виробництво боєприпасів, оскільки військові амбіції Росії можуть вийти за межі України, розповіли агентству офіційні особи.

Україна також оголосила про вихід із Оттавського договору 1997 року, щоб мати можливість краще захистити себе від Росії, яка не є учасницею договору.

«Ми збираємося витратити сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума», – заявив агентству Reuters заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, буде замовлено десятки тисяч протипіхотних мін, а то й більше. «Наша національна промисловість стане одним із джерел. Наша промисловість може їх виробляти», – сказав Алекса, чия країна має 274-кілометровий кордон із Росією та 679-кілометровий кордон з Білоруссю, близьким союзником Росії.

За словами голови Асоціації оборонної промисловості Литви Вінцаса Юргутіса, після налагодження виробництва офіційний Вільнюс зможе постачати продукцію іншим країнам, зокрема Україні.

Водночас кордон Фінляндії з Росією має протяжність 1340 км й для забезпечення безпеки країні потрібне власне виробництво наземних мін. «Це високоефективна та дуже економічна система озброєння», – заявив агентству Reuters голова комітету з оборони парламенту Фінляндії Хейкі Аутто.

За його словами, Фінляндія також могла б постачати наземні міни Україні. «Підтримка України не тільки правомірна і є нашим обов'язком, це також важливо для безпеки самої Фінляндії», – заявив Аутто.

За його словами, до приєднання до Оттавського договору у 2011 році, в Гельсінкі налічувалося понад 1 мільйон протипіхотних мін.

Нагадаємо, в українському МЗС пояснили, що ратифікована Україною Оттавська конвенція, яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що часто протипіхотні міни не мають альтернатив для оборони, і вихід України з Оттавської конвенції є сигналом усім партнерам по периметру кордонів РФ.

Теги: міни Оттавська конвенція Литва Фінляндія

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