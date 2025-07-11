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Фінляндія офіційно заявила ООН про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Фінляндія офіційно заявила ООН про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін
Країна припиняє участь у договорі через зміни в безпековій ситуації
фото ілюстративне з відкритих джерел

У МЗС заявили, що мінна зброя знову стане частиною оборони країни

Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, щоб відновити їх використання в обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Фінляндії.

Країна денонсувала Оттавську конвенцію 10 липня 2025 року. У відомстві пояснили, що причиною цього кроку стали потреби оборони в умовах погіршення безпекової ситуації.

«Причиною денонсації є оборонні потреби Фінляндії в умовах ситуації у сфері безпеки, що погіршується. Припинення дії договору дозволить знову включити протипіхотні міни до арсеналу оборонних засобів», – йдеться в заяві фінського МЗС.

Денонсація стане чинною через пів року після того, як депозитарій отримає документ про вихід, тобто у січні 2026 року. Попри це, влада Фінляндії продовжуватиме підтримувати гуманітарні цілі Оттавської конвенції та надавати допомогу протимінній діяльності.

Раніше «Главком» повідомляв, що Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати «гнучкість та свободу вибору» для захисту.

Також «Главком» інформував, що президент Володимир Зеленський підписав указ №441/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Крім того, «Главком» сповіщав, що ратифікована Україною Оттавська конвенція, яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії. На цьому наголосили в українському МЗС, пояснюючи причини виходу Києва із цієї міжнародної домовленості.

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Теги: міни ООН Фінляндія

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