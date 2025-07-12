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Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону й посів друге місце

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону й посів друге місце
Стубб таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону, використавши псевдонім
фото: Александр Стубб/Х

Стубб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову велопрогулянку та 5-кілометровий біг трохи більш ніж за годину

Президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону, використавши псевдонім. Як інформує «Главком», про це повідомляє Ilta-Sanomat.

Змагання з тріатлону відбулися в місті Йоройнен. Спершу в п’ятницю відбулися змагання зі спринту, де у стартовому списку з'явилося загадкове ім'я AS.

Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону й посів друге місце фото 1

Чутки підтвердилися, коли на старті з'явилася знайома для глядачів постать – президент Александр Стубб.

Стубб подолав 750-метровий заплив, 20-кілометрову велопрогулянку та 5-кілометровий біг трохи більш ніж за годину. Його фінішного часу 1:04:19 вистачило для другого місця в чоловічій категорії.

Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону й посів друге місце фото 2

Якби змагання відбулись у змішаній категорії, Стубб посів би третє місце, оскільки Міра Лескінен – переможниця жіночої категорії – випередила всіх учасників.

Стубб відставав від Лескінен на півтори хвилини та від Арто Валліна, який виграв чоловічі перегони, на хвилину і 19 секунд. У чоловічих фітнес-перегонах узяли участь 45 учасників. Загалом на старті було понад сто учасників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю.

Також президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з Дональдом Трампом спробував переконати американського колегу в неспроможності Росії як держави.

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Теги: президент фітнес Фінляндія

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Скотч. Спорт

Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях із тріатлону й посів друге місце
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