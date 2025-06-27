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Європарламент відхилив розгляд петиції щодо фінсько-російського кордону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Європарламент відхилив розгляд петиції щодо фінсько-російського кордону
У своїй петиції заявники наполягали, що рішення фінської влади порушує законодавство Європейського Союзу
фото: Kalle Purhonen / Yle

Європейський парламент дійшов висновку, що на тлі війни та гібридних загроз Фінляндія має право закрити пропускні пункти на зовнішньому кордоні

Європейський парламент закрив розгляд петиції про відкриття кордону з РФ, за якою стоїть громадянин Фінляндії та громадська організація «Олександрівське суспільство». Про це розповіла голова відділу комунікацій вищого органу виконавчої влади ЄС Алессіо Інкорвайя, пише «Главком» з посиланням на Yle.

«Так, комітет з петицій прийняв рішення закрити цей запит», – зазначив Інкорвайя.

За його словами, спеціальний орган Європарламенту під час винесення вердикту керувався оцінкою, наданою Європейською комісією.

У документі, з яким ознайомилося Yle, зазначено, що на тлі війни та гібридних загроз з боку РФ Фінляндія відповідно до Шенгенського кодексу про кордони має право закрити певні пункти на зовнішньому кордоні з метою захисту своєї національної безпеки чи громадського порядку.

«На жаль, це неминуче впливає на здійснення права громадян ЄС на вільне пересування, права членів їхніх сімей, а також дотримання прав громадян третіх країн, що законно проживають [в ЄС], що, однак, виправдано винятковими обставинами та відповідними проблемами у сфері безпеки», – зазначила представник Єврокомісії.

У своїй петиції заявники наполягали, що рішення фінської влади порушує законодавство Європейського Союзу. Так, вони відзначали негативний вплив на сім'ї, що мають зв'язки з РФ у Фінляндії, припинення поштового повідомлення і вплив закритого кордону на економіку східних регіонів.

З листопада 2023 Фінляндія поетапно закрила всі сухопутні пункти на кордоні з Росією через наплив прохачів притулку без належних в'їзних документів. Влада розцінила те, що відбувається, як факт спрямованої міграції з боку РФ. У грудні 2023-го уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти, однак через продовження напливу біженців було прийнято рішення закрити кордон повністю. У квітні уряд вкотре заявив, що східний кордон залишається закритим.

Нагадаємо, Фінляндія завершила перший етап будівництва захисного загородження на кордоні з Росією – збудовано 35 км 4,5 метрового паркану. Про це пише Euractiv із посиланням на Прикордонну службу країни, повідомляє «Главком».

Роботи розпочалися минулого року на тлі зростання кількості мігрантів, які перетинають східний кордон. Влада Фінляндії вважає, що цей потік був спровокований навмисно.

За словами заступника начальника Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Антті Вірта, основне завдання нового бар'єру – забезпечити контроль у разі спроби масового проникнення на територію країни.

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Теги: Фінляндія росія кордон

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