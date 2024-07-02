Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія суттєво скорочує кількість притулків для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Фінляндія суттєво скорочує кількість притулків для біженців
Центр прийому біженців у Йоутсено продовжить свою роботу.
фото: Mikko Savolainen

Притулки закривають через те, що кількість нових претендентів на тимчасовий захист скоротилася

Міграційне відомство Фінляндії Migri цього літа та восени має намір скоротити кількість місць для розміщення нових прохачів притулку. Також буде закрито деякі центри прийому. Про це із посиланням на повідомлення Migri пише фінське видання Yle.

Відомство зменшує кількість прийомних місць, оскільки кількість претендентів на тимчасовий захист і притулок у Фінляндії скоротилася. «Також зменшилася потреба в розміщенні, оскільки багато хто з тих, хто отримав статус тимчасового захисту з центрів прийому, переїхали в муніципальне житло», – йдеться у публікації. 

Як зазначає Yle, міграційне відомство регулює кількість місць для розміщення прохачів притулку для того, щоб воно відповідало поточній ситуації. За даними фінського МВС, Фінляндія після повномасштабного вторгення дала притулок понад 65 тис. біженців з України, більшість з яких – жінки та діти. 

Раніше стало відомо, що Фінляндія планує внести зміни до законодавства, щоб спростити відбір мешканців у житло, яке субсидується державою. Для українських біженців можуть скасувати вимогу річного дозволу на проживання.

До слова, багато українських біженців, які прибули до Фінляндії, стикаються з необхідністю відкриття банківського рахунку. Як з'ясувалося, його відкриття для іноземців має свої особливості. Для осіб, які отримали тимчасовий захист у Фінляндії (дозвіл на проживання B), банк Osuuspankki спростив процедуру відкриття рахунку. До 4 березня 2025 року банк не вимагатиме підтвердження посвідки на проживання, оскільки ця інформація автоматично надходить від Імміграційної служби Фінляндії (MIGRI).

Читайте також: Як змінилось життя українських біженців у Фінляндії: результати опитування
Теги: Фінляндія житло притулок біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Базова мета нової житлової політики – пошук найбільш ефективного рішення для задоволення потреб будь-якого громадянина
П'ять ключових законодавчих змін у житловій політиці, які назріли давно
11 червня, 21:02
Як зазначив президент, українські біженці повертатимуться з-за кордону через велику мотивацію
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову
11 червня, 16:23
Влада Німеччини визнає проблему із центром розміщення біженців у Берліні
«Живемо, як собаки»: українці нарікають на умови у найбільшому притулку Німеччини
4 червня, 08:29
Свенья Шульце наголосила, що Україна часто не визнає кваліфікацій, які надає українцям Європа
Чи стимулює Німеччина українців повертатись додому? Міністерка з розвитку ФРН дала віповідь
11 червня, 09:27
Правом на компенсацію за оренду житла під час війни скористалися 160 нардепів
Пільговики у діамантах. Хто із заможних нардепів під час війни знімає житло за рахунок держави? Парламент
12 червня, 10:00
За перше півріччя ціни на житло в Києві зросли лише на 2%
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
27 червня, 05:42
Житло у Польщі для українців стане орендувати простіше
Українці у Польщі можуть отримати гроші на оренду житла: як це зробити
28 червня, 10:18
На Луганщині триває боротьба між ЗСУ та ворожими військами
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
28 червня, 08:50
Фінляндія виділила 24-й пакет оборонної підтримки Україні
Фінляндія виділила Україні засекречену військову допомогу
28 червня, 14:34

Соціум

Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України
Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України
Фінляндія суттєво скорочує кількість притулків для біженців
Фінляндія суттєво скорочує кількість притулків для біженців
Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію
Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію
Спека змінить карту туризму по всій Європі – CNN
Спека змінить карту туризму по всій Європі – CNN
Російський прокурор запросив для відомого українського журналіста 14 років колонії
Російський прокурор запросив для відомого українського журналіста 14 років колонії
Хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери
Хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9849
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6245
Низка смертей у метро. Соцмережі відреагували на петицію про захисні екрани на платформах
5812
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
2733
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua