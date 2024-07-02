Фінляндія суттєво скорочує кількість притулків для біженців

Притулки закривають через те, що кількість нових претендентів на тимчасовий захист скоротилася

Міграційне відомство Фінляндії Migri цього літа та восени має намір скоротити кількість місць для розміщення нових прохачів притулку. Також буде закрито деякі центри прийому. Про це із посиланням на повідомлення Migri пише фінське видання Yle.

Відомство зменшує кількість прийомних місць, оскільки кількість претендентів на тимчасовий захист і притулок у Фінляндії скоротилася. «Також зменшилася потреба в розміщенні, оскільки багато хто з тих, хто отримав статус тимчасового захисту з центрів прийому, переїхали в муніципальне житло», – йдеться у публікації.

Як зазначає Yle, міграційне відомство регулює кількість місць для розміщення прохачів притулку для того, щоб воно відповідало поточній ситуації. За даними фінського МВС, Фінляндія після повномасштабного вторгення дала притулок понад 65 тис. біженців з України, більшість з яких – жінки та діти.

Раніше стало відомо, що Фінляндія планує внести зміни до законодавства, щоб спростити відбір мешканців у житло, яке субсидується державою. Для українських біженців можуть скасувати вимогу річного дозволу на проживання.

До слова, багато українських біженців, які прибули до Фінляндії, стикаються з необхідністю відкриття банківського рахунку. Як з'ясувалося, його відкриття для іноземців має свої особливості. Для осіб, які отримали тимчасовий захист у Фінляндії (дозвіл на проживання B), банк Osuuspankki спростив процедуру відкриття рахунку. До 4 березня 2025 року банк не вимагатиме підтвердження посвідки на проживання, оскільки ця інформація автоматично надходить від Імміграційної служби Фінляндії (MIGRI).