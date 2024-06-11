Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову

Зеленський заявив, що Україна «не може примушувати» українців повернутися додому

Після завершення війни українці, які виїхали за кордон, матимуть велику мотивацію повернутися в Україну. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Зеленського, коли війна закінчиться, почнеться глобальне відновлення України. Президент переконаний, що українці повертатимуться з-за кордону, адже в Україні будуть робочі місця та безпека.

«Тут нема сенсу мотивувати якимись гаслами українців. Я вважаю, (в них – «Главком) буде велика мотивація», – сказав Зеленський.

Водночас очільник нашої держави додав, що Україна «не може примушувати», але підтримала б добровільне рішення українців повернутися додому вже зараз, «в такий складний момент», щоб допомагати відновлювати державу.

Як повідомлялося, у ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції.

Нагадаємо, для України надзвичайно важливим питанням є відновлення всіх енергетичних обʼєктів до зими цього року. За словами Зеленського, українська влада знає, як це зробити, однак для відновлення потрібне обладнання із зупинених електростанцій міжнародних партнерів та пряме фінансування.

Раніше стало відомо, що українські біженці, які мають статус тимчасового захисту, матимуть можливість отримати від держави допомогу від Чехії у поверненні додому. Це зокрема стосується категорій осіб із серйозною інвалідністю або хворобою, яка потребує постійного або посиленого медичного догляду. Для таких біженців чеська влада планує виділити спеціальний медичний транспорт. Відповідний проєкт із повернення українців на батьківщину запускає чеське Міністерство внутрішніх справ

До слова, Німеччина не вдаватиметься до засобів заохочення для повернення біженців з України додому, заявила міністерка з питань розвитку Федеративної республіки Німеччина Свенья Шульце.